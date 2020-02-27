Лазерная резка металла
Реализуем услуги, связанные с профессиональной лазерной резкой.
Гибка листового металла
Специалисты нашей компании в совершенстве владеют всеми методами профессиональной гибки металла.
Порошковая покраска
У нас можно заказать услуги по покраске металла. Работа выполняется с использованием порошковой краски или лакокрасочных материалов.
Продукция
Поддоны квадратные с отверстием под трубу
Основание конструкции пирамида сварная
Заготовки из толстого металла с опальным отверстием
Заготовки типа профиль-квадрат металлические
Корпус металлический для прибора
Этапы работы
01. Прием технического задания
(макеты, схемы, чертежи) от заказчика
02. Расчет стоимости заказа
подготовка коммерческого предложения
03. Производство изделия
при соблюдении оговорённых сроков
04. Отгрузка со склада
(самовывоз) либо организация доставки с помощью ТК
О компании
Специалисты нашей компании в совершенстве владеют всеми методами профессиональной обработки металла. Высокоточное современное оборудование и большой практический опыт позволяют нам брать в работу самые сложные заказы. Наша клиентура очень разнообразна. К нам обращаются и физические, и юридические лица.
Наши мастера предлагают обработку любой сложности деталей из металлов и сплавов, включающие слесарные, сборочные и сварочные работы.
Весь комплекс работ выполняется высококвалифицированными специалистами, что является залогом высокого результата при заданиях любой сложности, а наличие собственного оборудования позволяет предлагать на наши услуги доступные конкурентоспособные цены.