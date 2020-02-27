Специалисты нашей компании в совершенстве владеют всеми методами профессиональной обработки металла. Высокоточное современное оборудование и большой практический опыт позволяют нам брать в работу самые сложные заказы. Наша клиентура очень разнообразна. К нам обращаются и физические, и юридические лица.